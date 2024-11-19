"Важливо, щоб у хлопців була ігрова практика. Ці шість матчів у кваліфікації після Копа Амеріка були схожі один на інший. Ми вирішили зберегти основу, яка принесла нам перемогу на ЧС, у нас не було достатньо часу, щоб залучити інших гравців. Нам потрібно, щоб усі грали, так ми зможемо оцінити рівень кожного.

Аргентина представила нову форму в ретро-стилі – вона зіграє в ній лише один матч

Нам потрібно, щоб футболісти регулярно грали за свої клуби. У випадку з Лео Мессі ситуація інша. Він гратиме постійно, навіть коли йому потрібен відпочинок. Але ми про це не замислюємося. Рік для Лео – це рік гравця, який провів дуже багато матчів, який часто був у строю, який пройшов Копа Амеріка. Йому складно грати на 100% своїх здібностей, я вважаю це нормальним. У нього була травма, але загалом він завжди був у порядку, коли приїжджав до нас".

Мессі – не єдиний гравець збірної, який має привілеї. Другим "особливим" гравцем є захисник Севільї Гонсало Монтієль, який зіграв за свій клуб у цьому сезоні не більше 100 хвилин. "Коли бачиш, як він тренується і грає, дуже складно утримати його осторонь. Це особливий випадок. Гонсало дуже популярний у роздягальні, і ми хотіли б узяти його з собою, зокрема через те, який вплив він чинить на роздягальню і як тренується. Це неймовірно. Крім того, він домагався результатів кожного разу, коли ми випускали його на поле", – цитує Скалоні Voetbal International.

Аргентина сенсаційно програла Парагваю, Бразилія з фейлом Вінісіуса оступилась з Венесуелою: кваліфікація ЧС-2026