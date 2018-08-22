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Скалоні: Ми поки не говорили з Мессі про його майбутнє у збірній Аргентини

22:30 72 Читать на русском
Скалоні: Ми поки не говорили з Мессі про його майбутнє у збірній Аргентини
Ліонель Мессі та Ліонель Скалоні / Фото AFA

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував відсутність Ліонеля Мессі в заявці збірної Аргентини на найближчі товариські матчі.

"Я розумію, що всі ви на прес-конференції хочете, щоб ми говорили про Мессі. Давайте поговоримо.

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У нас була з ним розмова, під час якої ми вирішили, що він не візьме участі в товариських матчах. З мого боку було б вкрай нерозумно сказати Лео, щоб він залишився в Барселоні і не приїжджав сюди. Жоден тренер в світі не став би відмовлятися від Мессі.

Ми поки не говорили з ним про майбутнє в збірній. Мессі не приїхав на товариські ігри. Подивимося, що буде в майбутньому", – цитує Скалоні видання The Sun.

Також наставник Аргентини пояснив відсутність Серхіо Агуеро та Ніколаса Отаменді, сказавши, що гравцям Манчестер Сіті він надасть відпочинок для перевірки молодих гравців.

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