Скалоні: Ікарді може повернутись до збірної Аргентини будь-коли

Збірна України — 14:00 760
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"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у Сербії
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"Приємно, що Шевченко мене викликав". Він їздив у МЛС, зробив тату а-ля Едерсон і вірить у прорив ОлександріїІнтерв’ю — 12:00 7050
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Україна – Естонія: яскрава підтримка трибун, гімн з мурашками для дебютанта, подяка героя – найкращі кадри з ЗапоріжжяЗбірна України — 11:06 3129
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Україна – Естонія: 3-й капітан добуває перемогу з львівськими нотками – команда Шевченка розчаровує, але фарт не покидаєЗбірна України — 14 лист 26362
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Англія, Чехія, Туреччина та Франція вийшли на Євро-2020, Португалія знищила Литву з хет-триком РоналдуЄвро-2020 — 14 лист 22861