Скалоні: Ікарді може повернутись до збірної Аргентини будь-коли

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував відсутність Мауро Ікарді у таборі національної команди.

"Мауро Ікарді – це гравець, про якого ми пам'ятаємо. Він знову грає за клуб, набирає форму, після того, як не грав в кінці минулого сезону.

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Ми стежимо за ним, і не тому, що у інших нападників не все гаразд. Мауро може повернутися у будь-який момент. Двері для найкращих завжди відкриті", – поділився Скалоні в коментарі AS.

Додамо, що Ікарді провів 8 матчів за збірну Аргентини, відзначившись 1 голом. До слова, у поточному сезоні Мауро забив 9 голів у 10 матчах за ПСЖ.

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