"Наразі, думаю, ми можемо залишити для нього місце в збірній на наступний чемпіонат світу. Яке це має значення? Можна зберегти для нього 10-й номер, якщо він захоче продовжувати. Гадаю, він заслужив право вибирати, що робити зі своєю футбольною кар'єрою і зі збірною Аргентини.

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У нього немає особливих привілеїв (та навіть якщо це так, хоча при мені такого ніколи не було), правда в тому, що мені приємно тренувати його і його товаришів по команді. Я ніколи не бачив, щоб хтось ще так впливав на своїх товаришів. Це чудово", – цитує Скалоні TyC Sports.

Для Ліонеля Мессі це був перший Кубок світу, який він завоював у 35 років. У своїй кар'єрі легенда виграв усі турніри, у яких брав участь, окрім лише Кубка Франції. Він все ще може у ньому тріумфувати, адже ПСЖ продовжує боротись за нього цього сезону.

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