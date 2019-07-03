Скалоні: Аргентина не заслуговувала на виліт, ми були кращими за Бразилію

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував виліт від Бразилії у півфіналі Копа Амеріка-2019.

"Якщо чесно, Аргентина повинна була вийти до фіналу. Ми перевершували Бразилію. Ми справили хороше враження, і маємо ще куди розвиватись.

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Чи залишусь я на посаді головного тренера Аргентини? Не думаю, що зараз час говорити про це, це найменша з моїх турбот прямо зараз. Я хочу бути з гравцями і розділити з ними цей важкий момент", – цитує Скалоні Goal.com.

Нагадаємо, збірна Аргентини поступилась Бразилії (0:2) у півфіналі Копа Амеріка-2019.

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