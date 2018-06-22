Скала знялась з Другої ліги

Стрийська Скала прийняла рішення знятись з розіграшу Другої ліги через корупцію в українському футболі.

"18 червня я як президент ФК Скала Стрий мав тривалу розмову з президентом ПФЛ України Сергієм Макаровим на предмет корупції в українському футболі, в результаті чого мені стало зрозуміло, що найближчим часом зрушення в цьому плані під великим питанням. Всі учасники корупційних схем, договірних матчів, арбітражу і т.д. й надалі залишаються у футболі. Наші неодноразові заяви на цю тему – проігноровані і залишилися без відповіді.

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У такому розвитку подій я не бачу сенсу й надалі фінансувати професійний футбол і брати участь у змаганнях під егідою ПФЛ України. Окреме "дякую" хочу висловити й керівництву УПЛ, яке щороку отримує внески за участь і суддівство від клубів у розмірі 370 тисяч гривень, хоча й отримує значні кошти від УЄФА на розвиток дитячо-юнацького футболу в Україні, і яке не включило нашу юніорську команду до числа представників чемпіонату України серед команд U-19 на найближчий сезон, проігнорувавши, тим самим, спортивний принцип, адже Скала закінчила сезон, що минув на 11-му місці серед 14 команд.

У зв`язку з цим ФК Скала зосередиться виключно на розвитку нашої клубної Академії футболу і займатиметься підготовкою і вихованням юних талантів та братиме участь у змаганнях під егідою Дитячо-Юнацької Футбольної Ліги України. Цьогоріч, до речі, одразу три з чотирьох наших представників потрапили до фінальних турнірів у своїх вікових групах", – йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.