Скала зізнався, чому покинув Шахтар після першого ж сезону

Колишній керманич Шахтаря Невіо Скала пригадав період роботи з донецькою командою.

"Не можу сказати, що я хотів очолити клуб понад усе, але президент Шахтаря прилетів за мною до Відня на персональному літаку, взяв мене в Донецьк і переконав. Ми перший раз виграли чемпіонат України, в якому раніше тріумфувало Динамо, а ще взяли Кубок.

Селезньов виділив найкращих і найгірших тренерів у своїй кар'єрі

Я провів там лише один рік, тому що президент клубу відразу хотів перемог у Кубку УЄФА. Та ми програли матч, який невдало для нас склався, а саме тренер несе відповідальність. Проте у мене залишилися дуже хороші відносини з президентом Шахтаря. Щороку 22 листопада він мене вітає з Днем народження", – сказав Скала в інтерв'ю виданню Il Gazzettino.

Нагадаємо, Скала очолював Шахтар у 2002 році. Команді під його керівництвом вдалося зламати гегемонію Динамо у чемпіонаті України і завоювати "золото" першості, а згодом і Кубок країни.

"Забудьте про Барселону": Шахтар – абсолютно найкращий у Європі, інтригу рятує лише АПЛ