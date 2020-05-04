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Скала зізнався, чому покинув Шахтар після першого ж сезону

4 травня 20:38 2823 Читать на русском
Скала зізнався, чому покинув Шахтар після першого ж сезону
Невіо Скала (крайній справа) / Фото з відкритих джерел

Колишній керманич Шахтаря Невіо Скала пригадав період роботи з донецькою командою.

"Не можу сказати, що я хотів очолити клуб понад усе, але президент Шахтаря прилетів за мною до Відня на персональному літаку, взяв мене в Донецьк і переконав. Ми перший раз виграли чемпіонат України, в якому раніше тріумфувало Динамо, а ще взяли Кубок.

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Я провів там лише один рік, тому що президент клубу відразу хотів перемог у Кубку УЄФА. Та ми програли матч, який невдало для нас склався, а саме тренер несе відповідальність. Проте у мене залишилися дуже хороші відносини з президентом Шахтаря. Щороку 22 листопада він мене вітає з Днем народження", – сказав Скала в інтерв'ю виданню Il Gazzettino.

Нагадаємо, Скала очолював Шахтар у 2002 році. Команді під його керівництвом вдалося зламати гегемонію Динамо у чемпіонаті України і завоювати "золото" першості, а згодом і Кубок країни.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Невіо Скала
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