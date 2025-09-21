Металіст 1925 у рамках 6-го туру УПЛ 2025/26 здолав Полтаву (2:0). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

На 37-й хвилині Калітвінцев виконав кутовий, закрутивши м’яч на лінію воротарського, і Павлюк замкнув подачу – Металіст 1925 відкрив рахунок.

Металіст 1925 переміг Полтаву й наздогнав Шахтар у таблиці УПЛ

Другий гол господарі забили на 71-й хвилині. Антюх з правого флангу викотив передачу на межу карного майданчика, а Литвиненко холоднокровно пробив у правий нижній кут – 0:2!

Цей гол став останнім у матчі, але на фінальних хвилинах Полтава залишилася в меншості через фол останньої надії Коцюмаки.

Металіст 1925 2.0: клуб із Харкова обживається на новій території і будує грандіозні плани – ЕКСКЛЮЗИВ