СК Полтава – Металіст 1925 – 0:2 – відео голів та огляд матчу УПЛ
Металіст 1925 у рамках 6-го туру УПЛ 2025/26 здолав Полтаву (2:0). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
37’ Євген Павлюк
71’ Іван Литвиненко
На 37-й хвилині Калітвінцев виконав кутовий, закрутивши м’яч на лінію воротарського, і Павлюк замкнув подачу – Металіст 1925 відкрив рахунок.
Металіст 1925 переміг Полтаву й наздогнав Шахтар у таблиці УПЛ
Другий гол господарі забили на 71-й хвилині. Антюх з правого флангу викотив передачу на межу карного майданчика, а Литвиненко холоднокровно пробив у правий нижній кут – 0:2!
Цей гол став останнім у матчі, але на фінальних хвилинах Полтава залишилася в меншості через фол останньої надії Коцюмаки.
