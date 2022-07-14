Товариські матчі

Аріс – СК Дніпро-1 – 4:2

Голи: Гоміс, 14 (п), 19, Маямбела, 21, Моуссоунда, 34 – Піхальонок, 55, Довбик, 85 (п)

Легіоновія – Ворскла – 0:7

Голи: Степанюк, 1, 18, Олійник, 10, Козиренко, 11, Тілль, 28, 45, Нестеренко, 86

Суперником дніпрян був кіпрський Аріс, який до перерви розібрав українську команду на деталі. Лише в другому таймі СК Дніпро-1 зумів хоч трішки підсолодити поразку завдяки Довбику. Артем оформив гол+пас.

Український хавбек офіційно переїхав у АПЛ

Тим часом Ворскла на мажорній ноті завершила ігрові збори. Вже за тиждень полтавці стартують у кваліфікації Ліги конференцій, а сьогодні легко розібралися Легіоновією. Щоправда, поляки представляють аж третій дивізіон, тому переоцінювати таку перемогу не варто.