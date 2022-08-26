Під час жеребкування Ліги конференцій відбувся дотепний конфуз, який має відношення до українського клубу.

Під час оголошення СК Дніпро-1 на жеребкуванні ведучий припустився помилки, оголошуючи назву українського клубу.

СК Дніпро-1 дізнався суперників у груповому турнірі Ліги конференцій 2022/23 – команді Кучера пощастило з жеребом

Замість СК Дніпро-1 у представника УЄФА вийшло "СК Дніпро-1 мінус один". Цей ляп, звичайно ж, потрапив у прямий етер.

Додамо, що дніпряни потрапили до групи E в Лізі конференцій, де суперниками стануть АЗ Алкмаар, кіпрський Аполлон та Вадуц з Ліхтенштейна. Матчі першого туру Ліги конференцій заплановані на 8 вересня. Груповий етап завершиться 3 листопада.

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть другі місця у квартетах, вийдуть у стикові матчі, де зіграють із вісьмома клубами, що фінішували третіми на груповому етапі Ліги Європи. Решта завершать євросезон 2022/23.

Результати жеребкування групового етапу Ліги конференцій – СК Дніпро-1 проти унікальної команди 2 ліги