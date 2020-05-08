СК Дніпро-1 може подати заявку на участь в єврокубках в сезоні 2020/21, – ЗМІ

Команда Дмитра Михайленка вже у цьому сезоні має шанс спробувати себе у єврокубках.

СК Дніпро-1 може подати документи в атестаційний комітет на участь в єврокубках сезону 2020/21, повідомив головний редактор сайту FCDNIPRO.com Олександр Скляр під час стріму на YouTube-каналі Причал.

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Нагадаємо, у кінці червня виповнюється рівно три роки після вступу СК Дніпро-1 у ПФЛ. Саме після цього терміну клуб може претендувати на участь в єврокубках. А оскільки через карантин, викликаний пандемією коронавірусу, змістилися строки дедлайну подачі заявки, то у дніпровської команди з'явились шанси на виступи на євроарені.

Однак все це стане можливим лише при умові, якщо чемпіонат України буде завершено. Тоді СК Дніпро-1, який зараз посідає сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ, зможе взяти участь у перехідному турнірі за останнє кваліфікаційне місце у Лізі Європи.

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