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СК Дніпро-1 може подати заявку на участь в єврокубках в сезоні 2020/21, – ЗМІ

8 травня 21:48 760 Читать на русском
СК Дніпро-1 може подати заявку на участь в єврокубках в сезоні 2020/21, – ЗМІ
СК Дніпро-1 / СК Дніпро-1

Команда Дмитра Михайленка вже у цьому сезоні має шанс спробувати себе у єврокубках. 

СК Дніпро-1 може подати документи в атестаційний комітет на участь в єврокубках сезону 2020/21, повідомив головний редактор сайту FCDNIPRO.com Олександр Скляр під час стріму на YouTube-каналі Причал.

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Нагадаємо, у кінці червня виповнюється рівно три роки після вступу СК Дніпро-1 у ПФЛ. Саме після цього терміну клуб може претендувати на участь в єврокубках. А оскільки через карантин, викликаний пандемією коронавірусу, змістилися строки дедлайну подачі заявки, то у дніпровської команди з'явились шанси на виступи на євроарені.

Однак все це стане можливим лише при умові, якщо чемпіонат України буде завершено. Тоді СК Дніпро-1, який зараз посідає сьому сходинку турнірної таблиці УПЛ, зможе взяти участь у перехідному турнірі за останнє кваліфікаційне місце у Лізі Європи.

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Теги
коронавірус Ліга Європи СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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