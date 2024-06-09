Минай, який за підсумками сезону не зумів зберегти прописку в еліті і вилетів у Першу лігу, може втратити одразу декілька гравців, повідомляє "ТаТоТаке".

СК Дніпро-1 готується підписати двох гравців Динамо – у "списку бажань" представники ще одного клубу

Йдеться про голкіпера Олександра Кемкіна, хавбека Тимура Корабліна та вінгера Владислава Вакулу.

Окрім того, покинути закарпатців може і захисник Ярослав Кісіль – на футболіста поклав око СК Дніпро-1. До слова, цей перехід може стати першим для дніпрян трансфером "на вхід" – раніше ЗМІ повідомляли лише про тих, хто покине команду Юрія Максимова.

Нагадаємо, Кисіль – вихованець Зорі. У Минай перейшов у лютому 2024 року і встиг зіграти в УПЛ 11 матчів. Його контракт з "лисами" чинний до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює Ярослава у 150 тисяч євро.

"На відбір в академію Шахтаря син прийшов у футболці Динамо": батько Піхальонка вчився з Ребровим і шанує Лобановського