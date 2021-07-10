СК Дніпро-1 змушений миритися з втратою Чуже – відкриття УПЛ залишиться в загребському Динамо
18:48 - Читать на русском
Нападник Маріо Чуже отримає можливість проявити себе у складі чемпіона Хорватії.
Динамо Загреб задоволене роботою нападника на зборах і залишить його у себе, стверджує Meta-ratings.
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Другу частину минулого сезону Чуже провів у складі СК Дніпро-1. Хорват спричинив справжній фурор в УПЛ – 12 матчів, 7 голів та один асист. Дніпряни хотіли залишити лівого вінгера у себе, однак тепер доведеться перемкнутися на інші варіанти.
Нагадаємо, СК Дніпро-1 завершив минулий чемпіонат на сьомій сходинці, здобувши 30 очок.
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