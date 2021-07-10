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СК Дніпро-1 підписав другого голкіпера за день

Другу частину минулого сезону Чуже провів у складі СК Дніпро-1. Хорват спричинив справжній фурор в УПЛ – 12 матчів, 7 голів та один асист. Дніпряни хотіли залишити лівого вінгера у себе, однак тепер доведеться перемкнутися на інші варіанти.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 завершив минулий чемпіонат на сьомій сходинці, здобувши 30 очок.

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