"Ми вже завершили трансферну кампанію? У нас аж перебір гравців. Ми навіть не можемо всіх заявити. Чи будемо когось відраховувати? Не знаю. Може, хтось злякається їхати до Дніпра, звільниться місце для іншого виконавця.

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Зараз у нас будуть складні дні з серйозним вибором. Наступного тижня у Дніпро повернеться команда, приїде Андрій Русол… Після гри з ЛНЗ хлопцям дають три дні вихідних на переїзд", – поділився Фрідман у інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, в минулому сезоні через надактивну трансферну кампанію страждав Челсі – тоді начебто не всі гравці могли вміститись у роздягальні, аби вислухати тренерські настанови.

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