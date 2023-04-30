"Непроста для нас гра була, адже у нас і складна дорога була, і отруєння було в команді – 6-7 гравців ми із побоюванням випускали на поле. А по грі, то ми контролювали хід матчу, хоча було видно, що Інгулець грав із бажанням і був добре на нас налаштований.

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Суперник чекав десь свій шанс, але в обороні ми добре зіграли, хоча і був момент у другому таймі, коли ми за помилку могли поплатитись. Проте, вважаю, що рахунок по грі, а для нас найголовніше, що є результат – це три очки і тепер ми будемо рухатися далі. Відчувалося, що ми переважаємо Інгулець і просто нам потрібен був час, щоб забити гол.

У першому таймі давалися взнаки і погодні умови, і десь вітер заважав, а після перерви ми вже грали по вітру і дощ змочив поле, тому стало легше. У нас після цього пішла гра і пішли моменти. Могли більше забивати, але повторюся, що 2:0 – результат гарний і для нас три очки – це головне", – наводить слова Кучера офіційний сайт СК Дніпро-1.

До слова, дніпряни продовжують перегони за золоті медалі з Шахтарем – "гірники" випереджають СК на 5 пунктів, але зіграли на гру більше.

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