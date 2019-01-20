СК Дніпро-1 зіграє близько шести спарингів на зборі в Туреччині

Наставник СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко розповів про найближчі плани команди.

"У цьому місяці ми будемо працювати на базі в манежі. 27 січня запланований спаринг проти магдалинівського ВПК-Агро, а 30 січня зіграємо з Кременем.

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31 січня у нас закінчиться перша частина підготовки, а 3 лютого ми вирушаємо до Туреччини, де нас очікує близько шести матчів", – цитує Михайленка офіційний сайт клубу.

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