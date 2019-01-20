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СК Дніпро-1 зіграє близько шести спарингів на зборі в Туреччині

09:15 157 Читать на русском
СК Дніпро-1 зіграє близько шести спарингів на зборі в Туреччині
Дмитро Михайленко / Фото: СК Дніпро-1

Наставник СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко розповів про найближчі плани команди.

"У цьому місяці ми будемо працювати на базі в манежі. 27 січня запланований спаринг проти магдалинівського ВПК-Агро, а 30 січня зіграємо з Кременем.

СК Дніпро-1 підписав Кузика, Очігаву і Романюка

31 січня у нас закінчиться перша частина підготовки, а 3 лютого ми вирушаємо до Туреччини, де нас очікує близько шести матчів", – цитує Михайленка офіційний сайт клубу.

Голкіпер, яким цікавиться Динамо, порвав мережу вкиданням м'яча з рук на Кубку Азії 2019 – він брав пенальті від Роналду

Теги
Перша ліга Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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