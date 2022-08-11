Товариський матч

Вараждин – СК Дніпро-1 – 3:3

Голи: Вугрінець, 56, Лушовець, 67, Бановець, 71 – Лучкевич, 43, Сарапій, 45+1, Когут, 59

Дніпряни зіграли останній матч на зборах у Словенії перед стартом у єврокубковому сезоні – вже 18 серпня підопічні Кучера в Лізі Європи протистоятимуть переможцю дуелі АЕК Ларнака і Партизана.

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Наприкінці першого тайму українська команда забила двічі – відзначилися Лучкевич і Сарапій. В обох випадках асистував Піхальонок. Але в другій половині гри розпочалися справжні гойдалки. Спершу Вараждин (новачок елітного дивізіону Хорватії, після 4-х турів іде на 8-му місці) скоротив відставання, але тут же Ігор Когут, який щойно вийшов на заміну, першим же дотиком відновив перевагу СК Дніпро-1 у два м'ячі.

Однак хорвати зуміли уникнути поразки, забивши двічі за 4 хвилини. Видовищні 3:3 – дніпряни завершили збори в Словенії нічиєю. У матчі взяли участь іноземні новачки СК Дніпро-1 – голкіпер Валеф пропустив один гол, також зіграли Бланко і Брага.

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