Вінгер вже покинув розташування Морейренсе та вилетів до України задля підписання контракту з СК Дніпро-1, повідомляє Guimaraesdigital.

СК Дніпро-1 може підписати вінгера з чемпіонату Португалії

Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро, проте невідомо, яку суму український клуб планує виплатити за Піреса. Додамо, що він втратив місце у складі після приходу в Морейренсе Кевіна Міральяса, який свого часу виступав за збірну Бельгії.

У поточному сезоні Феліпе Пірес провів за португальський клуб 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі.

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