СК Дніпро-1 завершив тренувальний збір поразкою та продовжив негативну серію

СК Дніпро-1 мінімально поступився чеській Сігмі в рамках контрольного поєдинку. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Товариський матч.

СК Дніпро – Сігма – 0:1

Гол: Фалта, 23

Михайленко зробив шість замін в порівнянні з попереднім матчем проти Аустрії. СК Дніпро-1 володів ініціативою, проте Сігма вийшла вперед в рахунку, Фалта класно пробив зі штрафного. Дніпряни активно пішли в атаку та створили цілу низку гострих моментів, проте Сігма втримала перемогу.

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Таким чином, це вже п'ята поспіль поразка СК Дніпро-1 під час тренувального збору. Нагадаємо, СК Дніпро-1 завершив першу частину УПЛ 2019/20 на восьмій сходинці, маючи у своєму активі 18 очок.

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