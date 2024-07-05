"Ми в режимі очікування. Ні на що не можемо вплинути. СК Дніпро-1 затягує процес, вони розв'язують якісь свої питання і підставляють усі клуби Премʼєр-ліги, а також Першої та Другої ліг. Бо якщо будуть добирати команду в УПЛ, там теж будуть рухи. А часу все менше. Клуби не розуміють, що робити, як діяти.

Металіст 1925 та Минай можуть зійтись у битві за місце СК Дніпро-1 в УПЛ, – ЗМІ

Ще зʼявляється звідкись інформація про якісь стикові матчі додаткові. Я взагалі не розумію, як воно все правильно має відбутись без конкретики від СК Дніпро-1. Це неповага до футбольної спільноти України – ось це затягування. Бо коли схожа ситуація була у Металіста 1925, то клуб як мінімум тримав усіх в курсі, що в них відбувається. Це називається порядність.

Можливо УПЛ дала СК Дніпро-1 дедлайн? Це запитання до УПЛ. Наскільки я знаю, зараз ніяких важелів впливу на СК Дніпро-1 не має ні асоціація, ні ліга, бо в клубу є атестат на руках. Але не можу стверджувати. Ставлення Миная до можливого стикового матчу за місце в УПЛ? Я взагалі не розумію підстав, на яких має проводитись цей матч. Розумію тільки одне – регламентом не передбачено, що замінити повинна 15-та чи 16-та команда УПЛ.

Напевно, мають бути загальні збори, ліга має прийняти рішення, як діяти. Ми ухвалимо будь-яке рішення, бо ми не учасник цього процесу. На цей момент наш клуб в ПФЛ. Але повторюсь – не розумію, в які терміни це зробити. В команд є сформований графік підготовки. 25-26 липня уже перший тур Першої ліги – як у нас, так і в Металіста 1925. Що, відтягувати старт Першої ліги? Ламати чемпіонат? Це якийсь нонсенс.

Тому бажаю мудрого рішення українській Премʼєр-лізі, якщо буде рішення СК Дніпро-1 про зняття. Хочу, щоб було найменш болісно для інших клубів. Зокрема тих, яких вони вирішать запросити для участі в УПЛ", – поділився Небесник в коментарі Tribuna.

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