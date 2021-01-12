Олександрія готова попрощатися з одним зі своїх лідерів – Кирилом Ковальцем.

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Однак, "жовто-чорні" хотіли б заробити на своєму футболістові чималу суму – більше 500 тисяч євро, повідомляє програма "Футбольний формат". Наразі до 27-річного півзахисника предментий інтерес прояєвляє відвертий аутсайдер УПЛ СК Дніпро-1. Команда Йовічевіча вже запропонувала за талановитого гравця півмільйона євро, проте "містяни" вимагають більшу суму.

Нагадаємо, Ковалець перейшов у Олександрію у липні 2018 року як вільний агент У поточному сезоні він провів за "містян" 11 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця в 1 млн євро.

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