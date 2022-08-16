Дніпровський клуб продовжує активну діяльність на трансферному ринку перед стартом у Лізі Європи. Найближчим часом до команди Олександра Кучера приєднається ще один іноземний новачок.

Лівий захисник Яніс Хамаш, який виступає за Боавішту, близький до переходу в СК Дніпро-1. Алжирець з французьким паспортом вже погодив всі умови контракту і найближчим часом стане гравцем українського клубу.

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СК Дніпро-1 заплатить за 23-річного Хамаша 500 тисяч євро. Угода буде розрахована на 3 роки, а Боавішта отримає відсоток від майбутнього трансферу футболіста, повідомляє A Bola.

Португальський клуб має фінансові труднощі та не може реєструвати нових гравців, тому продаж Хамаша дозволить Боавішті вирішити частину проблем.

Хамаш, який може зіграти і в центрі оборони, перейшов у Боавішту з Ніцци у 2020-му. Захисник є вихованцем французького клубу, а в червні дебютував за національну збірну Алжиру, зігравши в товариському матчі проти Ірану. Він стане черговим іноземним новачком СК Дніпро-1 – раніше склад українського клубу поповнили голкіпер Макс Валеф, хавбек Домінго Бланко, захисник Еміліано Пуріта та вінгер Веслі Брага.

Вже 18 серпня СК Дніпро-1 стартує у єврокубках. Суперником підопічних Кучера стане АЕК Ларнака. Матч-відповідь запланований на 25 серпня. Переможець вийде у груповий турнір Ліги Європи, а команда, що програє, виступатиме в Лізі конференцій.

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