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СК Дніпро-1 запланував товариський поєдинок – серед потенційних суперників опинився один із лідерів Першої ліги

17:30 152 Читать на русском
СК Дніпро-1 запланував товариський поєдинок – серед потенційних суперників опинився один із лідерів Першої ліги
Дмитро Михайленко / СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко розповів, як планує заповнити паузу у чемпіонаті, викликану спалахом COVID-19 у Карпатах.

"Зараз ми намагаємося знайти суперника, щоб зіграти товариський матч. Поки що на стадії переговорів можливий спаринг з Інгульцем. Якщо домовимося, думаю, в суботу, 13 червня, швидше за все, і зіграємо.

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Щодо того, коли відбудеться скасований матч з Карпатами – тут правильніше говорити на цю тему з львів'янами", – цитує Михайленка видання Meta-ratings.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу у Карпатах, календарний поєдинок 26-го туру між дніпрянами і "зелено-білими" було перенесено на невизначений термін.

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Теги
СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 коронавірус Товариські матчі Карпати Карпати
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