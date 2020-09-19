Як стало відомо Футбол 24, нещодавній відхід Луїджі Ночентіні відбувся через конфлікт з головним тренером. Михайленко та його асистент мали різні погляди на комплектацію складу.

СК Дніпро-1 підтвердив розрив контракту з Михайленком

Італієць наполягав на чистці – Кравченко, Польовий, Коркішко, Чічіков та кілька інших ветеранів повинні були піти. Ночентіні відстоював схему 4-3-3, під яку не всі підходили. Натомість Михайленко дотримувався 4-2-3-1 і вважав за потрібне робити ставку на старі кадри. Спортивний директор клубу Андрій Русол став на бік головного тренера, який, однак, втримався на своїй посаді ненадовго.

Нагадаємо, Ночентіні приєднався до тренерського штабу СК Дніпро-1 у березні, однак вже у кінці серпня клуб припинив з ним співпрацю.

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