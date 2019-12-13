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СК Дніпро-1 втратив двох провідних гравців на матч із Олександрією

15:05 338 Читать на русском
СК Дніпро-1 втратив двох провідних гравців на матч із Олександрією
Арсеній Батагов / СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко розповів про кадрові втрати команди перед матчем 18-го туру УПЛ проти Олександрії.

 

"Настрій у нас бойовий, будемо грати проти суперника-представника нашої країни у груповому раунді Ліги Європи, тому емоційно, вважаю, гра пройде на хорошому рівні.

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Щодо травмованих, то є у нас гравці з пошкодженнями, але попереду ще є два дні, за які ми і подивимося, чи є шанс їх відновити. Точно не готуються до матчу Олександр Сніжко, у якого зламана рука, Арсеній Батагов, у якого затягується відновлення після травми. Ну, а Дмитро Коркішко пропускає гру через дискваліфікацію", – цитує коуча офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що матч СК Дніпро-1 – Олександрія відбудеться у неділю, 15 грудня. Початок поєдинку о 17:00.

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Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Олександр Сніжко Олександр Сніжко Арсеній Батагов Арсеній Батагов СК Дніпро-1 - Олександрія
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