Троє ключових гравців команди Олександра Кучера опинилися в лазареті, повідомляє KDK.

СК Дніпро-1 попрощався з бразильським форвардом, який так і не встиг дебютувати

Хавбек Домінго Бланко отримав важку травму в матчі з Інгульцем і пропустить щонайменше 6 тижнів. До кінця року не зіграє і Артем Громов. Попереду у СК Дніпро-1 два завершальні тури групи Ліги конференцій і суперматч проти Шахтаря (19 листопада), який може вирішувати долю лідерства в УПЛ. Півзахисник Олексій Гуцуляк не допоможе у найближчій єврокубковій грі з Аполлоном (27 жовтня), але надалі повинен відновитися.

Нагадаємо, наразі СК Дніпро-1 йде другим у своїй групі ЛК, а в чемпіонаті випереджає Шахтар на 3 очки, хоча "гірники" зіграли на один тур менше.

СК Дніпро-1 на останніх хвилинах дотис Металіст і відірвався від Шахтаря в УПЛ – безпрограшна серія дніпрян триває