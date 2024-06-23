СК Дніпро-1 втратить ще й рекордсмена – він вже має дві пропозиції продовження кар'єри
Дніпровський клуб продовжує зазнавати серйозних проблем – ще один гравець зібрався змінити колектив.
Ігор Когут, який є рекордсменом СК Дніпро-1 за кількістю матчів, може покинути дніпрян, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
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Його контракт добігає кінця через тиждень, а продовжувати угоду Когут не збирається. Хавбек вже має дві пропозиції – від Чорноморця та Металіста 1925. Ігор схиляється до варіанту в харківському клубі, який розпочне новий сезон у Першій лізі.
Додамо, що Когут виступає за СК Дніпро-1 з 2017 року, провів за клуб 150 матчів, у яких відзначився 26 голами та 18 асистами.
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