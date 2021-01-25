СК Дніпро-1 впевнено переміг Чукарічкі
20:08 - Читать на русском
СК Дніпро-1 провів спаринг із сербським клубом Чукарічкі.
Товариський матч
СК Дніпро-1 – Чукарічкі – 2:0
Голи: Довбик, 23, 45 (пен.)
Десна мінімально поступилась Партизану у спарингу
Стартовий склад СК Дніпро-1: Сарнавський, Тейлор, Сваток, Логінов, Дубінчак, Ігнатенко, Піхальонок, Назаренко, Когут, Домарацький, Довбик.
Форвард дніпрян Артем Довбик став героєм матчу, оформивши дубль. Артем відкрив рахунок у середині першого тайму, а перед свистком на перерву арбітр призначив пенальті у ворота сербів, який також реалізував Довбик.
Це перша перемога підопічних Йовічевіча під час зимових зборів.
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