Товариський матч

СК Дніпро-1 – Чукарічкі – 2:0

Голи: Довбик, 23, 45 (пен.)

Десна мінімально поступилась Партизану у спарингу

Стартовий склад СК Дніпро-1: Сарнавський, Тейлор, Сваток, Логінов, Дубінчак, Ігнатенко, Піхальонок, Назаренко, Когут, Домарацький, Довбик.

Форвард дніпрян Артем Довбик став героєм матчу, оформивши дубль. Артем відкрив рахунок у середині першого тайму, а перед свистком на перерву арбітр призначив пенальті у ворота сербів, який також реалізував Довбик.

Це перша перемога підопічних Йовічевіча під час зимових зборів.

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