Програму туру закривав поєдинок у Дніпрі, де СК Дніпро-1 зустрічався з Десною. Чернігівці у поточному чемпіонаті поразок ще не знали, а от "спортклубівці" за п'ять матчів набрали всього два очки – сьогодні їм відступати було нікуди.

Гірник-Спорт продовжує війну з СК Дніпро-1 – клуб звернувся в УЄФА щодо ймовірного порушення регламенту у матчі Кубка

Ігор Йовічевіч так налаштував своїх підопічних, що ті відкрили рахунок вже на 2-й хвилині внаслідок ефектної комбінації з ударом Назаренка метрів з 20-ти – точно в ліву дев'ятку! Ще за дві хвилини Довбик стріляв з гострого кута, поціливши у зовнішній бік сітки, а на 6-й Назаренко змістився в центр та пробив з рикошетом від Гітченка. У ворота Олександр не влучив. Десна відповіла неточними дальніми ударами Мудрика та Калітвінцева.

Поступово темп гри впав, сам матч став більш рівним, а в останній третині першого тайму – навіть нудним. Все, що можна згадати після 15-ї хвилини – це кілька неточних пострілів по воротах, які не несли жодної гостроти. Чернігівці більше контролювали м'яч, дніпровці краще контратакували, але загалом на полі було сумно.

Другий же тайм стартував потужно. Вже на 48-й хвилині Булеца замкнув простріл Дубінчака ударом з лінії воротарського у поперечину, а при боротьбі за відскок Домбровський збив Когута. Катерина Монзуль призначила пенальті, який впевнено реалізував Довбик – 2:0! На 51-й хвилині Булеца міг і розгром влаштувати, вистріливши з відскоку з меж карного майданчика, однак м'яч пролетів повз дальній кут. Ще за хвилину Домбровський ледь не отримав другу жовту за грубий фол проти Назаренка. Десні було не солодко.

Новий спалах активності стався в середині тайму. Знову загострювали дніпровці – на 64-й хвилині Когут замикав подачу Піхальонка класним ударом головою (Паст парирував), а на 67-й потужний постріл Піхальонка з меж штрафного поцілив у стійку воріт Десни. Сіверяни вперше серйозно огризнулися аж на 72-й хвилині, коли Тотовицькому вдалося пробити у порожні ворота – від голу "спортклубівців" врятував Дуглас, який стояв на лінії. В тому епізоді були підозри щодо гри рукою, але VAR так і не знайшов гандболу.

Останні п'ятнадцять хвилин були за Десною. Чернігівці дуже намагалися повернутися у матч, але із загостренням у них ніяк не складалося. СК Дніпро-1 ще й докучав контратаками, однак нічого небезпечного підопічним Ігоря Йовічевіча створити також не вдалося. Знову стало нудно, але це було на руку господарям. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу СК Дніпро-1.

Таким чином, "жовто-чорні" набрали п'ять очок і піднялися на десяту позицію в турнірній таблиці. Десна, маючи в активі дев'ять залікових балів, опустилася на сьому сходинку.

"Белькевич із будь-якої позиції влучав у дев'ятку": вихованець Динамо відмовив Спортінгу і потрапив у грецьку пастку