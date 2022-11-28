Футболісти дніпровського клубу пережили емоційні хвилини після повернення у своє місто.

СК Дніпро-1 вже сьогодні, 28 листопада, проведе поєдинок 15-го туру чемпіонату України проти Кривбаса. До Кривого Рогу, де відбудеться протистояння, команда добиралась через рідне місто, де й провела повноцінне тренування, повідомляє офіційний сайт "спортклубівців".

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Дніпряни п'ять місяців тому вирушили на тренувальний збір до Словенії. Через повномасштабну війну в Україні вони базуються у словацькому Кошіце, а домашні матчі УПЛ проводять в Ужгороді. Напередодні команда заїхала до Дніпра і провела тренування на своїй базі у Приндніпровську.

Нагадаємо, поєдинок з криворіжцями стартує о 14:00. Після 14-ти турів СК Дніпро-1 у турнірній таблиці йде першим, випереджаючи Шахтар на 5 очок.

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