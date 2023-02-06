СК Дніпро-1 визначився з долею двох потенційних новачків з Металіста
18:49 - Читать на русском
Головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер таки знайшов підсилення у своїй попередній команді.
Танковський та Підлепенець, які вирушали на збори з СК Дніпро-1, залишаться у команді, інформує ТаТоТаке.
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Керівництво та тренерський штаб дніпрян ухвалили рішення залишити обох гравців у команді, орендувавши їх з Металіста до кінця сезону.
Додамо, що Танковський зіграв за Металіст 14 матчів цього сезону (без результативних дій), а Підлепенець у 14 поєдинках за харків'ян відзначився 2 голами і 2 асистами.
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