Танковський та Підлепенець, які вирушали на збори з СК Дніпро-1, залишаться у команді, інформує ТаТоТаке.

Ярославський припинив фінансування Металіста, – джерело

Керівництво та тренерський штаб дніпрян ухвалили рішення залишити обох гравців у команді, орендувавши їх з Металіста до кінця сезону.

Додамо, що Танковський зіграв за Металіст 14 матчів цього сезону (без результативних дій), а Підлепенець у 14 поєдинках за харків'ян відзначився 2 голами і 2 асистами.

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