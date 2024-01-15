Футболісти та тренерський штаб СК Дніпро-1 вийшли з зимової відпустки, повідомляє офіційний сайт дніпрян.

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У перші дні тренування команди поєднується з медичним оглядом. На базі гравці здають аналізи, проходять обстеження, відвідують профільних фахівців. А в одному з медичних центрів міста їм також обстежують серце.

Для медогляду гравців розподілили на групи. У перший день до лікарів завітали Валерій Юрчук, Руслан Бабенко, Володимир Танчик, Яків Кінарейкін, Рамік Гаджиєв та низка молодих футболістів, які вперше пройдуть збори з основним складом.

У Дніпрі команда працюватиме три дні, після чого вирушить на збір до Туреччини. Там підготовка складатиметься з двох етапів: з 20 січня по 2 лютого та з 5 по 17 лютого.

Нагадаємо, на зимову паузу СК Дніпро-1 пішов на другій сходинці турнірної таблиці УПЛ, поступаючись лідеру – Кривбасу – за додатковими показниками. Свій перший поєдинок навесні підопічні Юрія Максимова проведуть проти Миная (базова дата – 24 лютого).

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