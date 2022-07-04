СК Дніпро-1 розпочинає підготовку до наступного сезону, але багато питань покриті туманом.

Сьогодні команда вирушила на тренувальний збір, який відбудеться у Словенії з 4 по 22 липня, інформує офіційний сайт дніпрян. Заплановані 4 спаринги: 8, 14, 21 та 22 липня.

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Список гравців буде оприлюднений дещо пізніше, коли СК Дніпро-1 збереться у повному складі. Про трансфери клуб також повідомить згодом. Залишається загадкою і прізвище головного тренера. Ігор Йовічевіч готується очолити Шахтар, тому доведеться шукати заміну хорвату.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 завершив минулий скорочений чемпіонат на третьому місці.18 та 25 серпня команда проведе матчі плей-офф раунду Ліги Європи. Суперник буде відомий після жеребкування 2 серпня.

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