СК Дніпро-1 відпустив свого легіонера в Португалію
6 липня 16:21 - Читать на русском
Захисник Нельсон Монте проведе наступний сезон у португальській першості.
Монте підписав орендну угоду з португальським Шавешем, повідомляє офіційний твіттер клубу.
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Додамо, що права на захисника належать СК Дніпро-1, а його контракт з українським клубом розрахований до червня 2023 року.
Нагадаємо, у минулому сезоні Монте виступав за дніпрян, зіграв у 9 матчах та віддав 1 асист, а з березня по червень 2022 року був у складі Альмерії, проте не зіграв жодного поєдинку.
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