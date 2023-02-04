Бразильський півзахисник СК Дніпро-1 Білл продовжить кар'єру на батьківщині. 23-річний вінгер на правах оренди виступатиме за Інтернасьйонал Лімейра, повідомляє прес-служба "левів паулісти".

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За нову команду гравець бігатиме до 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, Білл перейшов у СК Дніпро-1 у лютому 2021 року з Фламенго. З березня 2022 року виступав в орендах за бразильський Спорт Ресіфі та латвійський РФШ. Його контракт з дніпрянами чинний до 31 грудня 2026 року, однак повертатись в Україну під час війни гравець категорично відмовився. Transfermarkt оцінює вінгера у 250 тисяч євро.

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