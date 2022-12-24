Атлетіко Тукуман в своєму Instagram повідомив про підписання контракту з Ді Франко, який належав СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 поверне свого легіонера з Європи

Хавбек виступав за аргентинський клуб з квітня цього року, перебравшись з СК Дніпро-1 через війну в Україні. Його контракт з дніпрянами завершується 31 грудня, тож Ді Франко дістанеться Атлетіко Тукуману на правах вільного агента.

Зауважимо, що хавбек виступав за СК Дніпро-1 з січня 2020 року. За цей час Ді Франко награв 54 поєдинки, в яких відзначився результативною передачею.

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