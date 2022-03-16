СК Дніпро-1 відпустив оборонця до одного з лідерів Сегунди
Захисник дніпрян Нельсон Маседо Монте спробує свої сили в другому за силою дивізіоні Іспанії.
26-річний португалець перебрався з СК Дніпро-1 в Альмерію, інформують прес-служби обох колективів. За "червоно-біло-синіх", які йдуть другими у турнірній таблиці Сегунди, Монте гратиме до 30 червня 2022 року.
Цвєк перебрався до лідера чемпіонату Румунії
Вочевидь, він скористався постановою ФІФА про призупинення контрактів легіонерів з чемпіонату України. Влітку Нельсон знову належатиме дніпрянам і продовжить виступати за них, адже його контракт чинний ще рік.
Зауважимо, португалець приєднався до "спортклубівців" перед стартом сезону 2021/22, встиг провести вісім матчів в УПЛ (один асист) та одну гру в Кубку України.
Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ