Захисник дніпрян Нельсон Маседо Монте спробує свої сили в другому за силою дивізіоні Іспанії.

26-річний португалець перебрався з СК Дніпро-1 в Альмерію, інформують прес-служби обох колективів. За "червоно-біло-синіх", які йдуть другими у турнірній таблиці Сегунди, Монте гратиме до 30 червня 2022 року.

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Вочевидь, він скористався постановою ФІФА про призупинення контрактів легіонерів з чемпіонату України. Влітку Нельсон знову належатиме дніпрянам і продовжить виступати за них, адже його контракт чинний ще рік.

Зауважимо, португалець приєднався до "спортклубівців" перед стартом сезону 2021/22, встиг провести вісім матчів в УПЛ (один асист) та одну гру в Кубку України.

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