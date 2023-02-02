32-річний захисник став гравцем Олександрії, інформує прес-служба клубу. Орендна угода розрахована до літа 2023 року.

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Логінов одягає футболку СК Дніпро-1 з першого матчу клубу на професіональному рівні, але цього сезону мав небагато ігрової практики – 188 хвилин. Загалом же за "спортклубівців" награв 111 поєдинків (5 голів та 1 асист).

Кар'єру Сергій розпочинав у Дніпрі-75, після чого грав за Динамо-2, Прикарпаття, литовську Судуву, Кремінь, Ворсклу і Волинь. У складі збірної України U-19 став чемпіоном Європи 2009 року.

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