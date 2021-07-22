Нікополь, який очолює екс-тренер "молодіжки" СК Дніпро-1, орендує 13 футболістів дніпровського клубу, повідомляє meta-ratings.

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Андрій Кірєєв підпише угоду, розраховану до кінця поточного року, а Мирослав Зновенко, Богдан Хома, Тарас Горілий, Сергій Заєць, Денис Сорока, Олексій Хижняк, Денис Швиденко, Валентин Рубчинський, Максим Соловйов, Максим Тяпкін, Владислав Шинкаренко та Богдан Гора – до літа 2022 року.

До слова, Нікополь за підсумками минулого сезону посів 11 місце у групі Б, ледь врятувавшись від вильоту.

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