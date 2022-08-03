СК Дніпро-1 продовжує прилаштовувати іноземців, які не горять бажанням повертатися в Україну.

Півзахисник Білл до кінця сезону виступатиме на правах оренди за РФШ, інформує офіційний сайт латвійського клубу.

Результати жеребкування плей-офф ЛЄ – СК Дніпро-1 пощастило із суперником

СК Дніпро-1 не пошкодував 300 тисяч євро на викуп бразильця у Фламенго, однак користі від гравця поки небагато. У минулому розіграші УПЛ Білл провів 11 матчів, оформивши один гол та один асист. З початком війни 23-річний хавбек повернувся на батьківщину, де відіграв кілька місяців за Спорт Ресіфі – 2 голи у 11 матчах. Контракт Білла з СК Дніпро-1 розрахований до кінця 2026-го.

Додамо, що РФШ є чинним чемпіоном Латвії. Команда виступала у кваліфікації Ліги чемпіонів, однак поступилась ГІКу і "звалилась" до Ліги конференцій.

Шахтар після революції: яку команду будує Йовічевіч?