СК Дніпро-1 веде переговори з відомим російським тренером, який вже працював в Україні, – ЗМІ
Список претендентів на посаду головного тренера СК Дніпро-1 поповнився ще одним іменем.
Дніпряни ведуть переговори з російським фахівцем Сергієм Ташуєвим, стверджує Footbоom.
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Кандидатом на заміну Дмитру Михайленку називали Ігора Йовічевіча, однак клуб розглядає й інші варіанти. Ташуєв залишається без роботи з листопада минулого року, коли він покинув Шахтар Солігорськ (його замінив Юрій Вернидуб). Чемпіонат України знайомий росіянину за сезоном 2013/14 на посаді головного тренера донецького Металурга.
Додамо, що СК Дніпро-1 розпочав новий розіграш УПЛ всього одним очком у двох стартових турах.
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