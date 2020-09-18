Дніпряни ведуть переговори з російським фахівцем Сергієм Ташуєвим, стверджує Footbоom.

СК Дніпро-1 – Маріуполь: анонс матчу УПЛ

Кандидатом на заміну Дмитру Михайленку називали Ігора Йовічевіча, однак клуб розглядає й інші варіанти. Ташуєв залишається без роботи з листопада минулого року, коли він покинув Шахтар Солігорськ (його замінив Юрій Вернидуб). Чемпіонат України знайомий росіянину за сезоном 2013/14 на посаді головного тренера донецького Металурга.

Додамо, що СК Дніпро-1 розпочав новий розіграш УПЛ всього одним очком у двох стартових турах.

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