Гуцуляк погодив контракт із СК Дніпро-1 – хавбек виступатиме за дніпрян наступні 4 роки, стверджує ТаТоТаке.

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Контракт Олексія з Десною добігав кінця у грудні 2022 року. Відзначається, що СК Дніпро-1 заплатить за трансфер, проте сума переходу не розголошується.

До слова, Гуцуляк провів 27 матчів у складі Десни в минулому сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 7 результативних передач (Алан Патрік став найкращим асистентом, віддавши 8 гольових пасів). У 1-му турі нового чемпіонату хавбек не зіграв через дискваліфікацію.

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