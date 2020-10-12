Поєдинок 6-го туру УПЛ між СК Дніпро-1 та Десною відбудеться за порожніх трибун.

Таке рішення було прийняте через епідеміологічну ситуацію в Дніпровській області, інформує офіційний сайт СК Дніпро-1.

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Зазначимо, Дніпро потрапив до списку із 17 обласних центрів, які з 12 жовтня переходять у помаранчеву зону, що забороняє відвідування масових заходів, до яких відносяться і футбольні матчі.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру між СК-Дніпро-1 та Десною запланований на 18 жовтня, початок гри о 19:30.

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