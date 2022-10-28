Українська команда з Дніпра стала приємним сюрпризом на стадії групового етапу Ліги конференцій.

Підопічні Олександра Кучера двічі обіграли Аполлон, розписали нічию з Вадуцом та перемогли його, а також поступились АЗ. Такі результати гарантували "спортклубівцям" виступи у плей-офф Ліги конференцій.

СК Дніпро-1 – Аполлон: Піхальонок – про свій шедевральний гол та шалену підтримку вболівальників

Аналітично-статистичний портал The Sweeper опублікував вісімку команд з найменшим клубним рейтингом УЄФА, які вже забезпечили собі євровесну. Очолив список СК Дніпро-1, який йде аж 183-м. АЕК Ларнака, кіпрський кривдник Динамо в Лізі Європи, розташувався 148-м, а бельгійський Уніон Сент-Жилуаз – 147-м.

Далі йдуть французький Нант (116), шведський Юргорден (110), турецький Сівасспор (106), італійська Фіорентина (104) й німецький Уніон Берлін (97). До уваги брались усі три єврокубки. Матчі останнього туру відбудуться вже наступного тижня.

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