СК Дніпро-1 – Славія Прага: відеотрансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи
20:45 - Читать на русском
СК Дніпро-1 приймає празьку Славію в рамках матчу-відповіді кваліфікації ЛЄ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи між СК Дніпром-1 і празькою Славією пройде у словацькому Кошіце. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом. Телетрансляція поєдинку доступна на каналі УНІАН, відеотрансляція від FootballHub доступна у цій новині на "Футбол 24".
Перша зустріч завершилась перемогою чехів з рахунком 3:0.
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Стартові склади
СК Дніпро-1:
Славія Прага:
СК Дніпро-1 – Славія Прага: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи
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