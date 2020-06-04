СК Дніпро-1 шукає суперника для спарингу, який замінить матч проти Карпат

Президент СК Дніпро-1 Юрій Береза розповів, як команда використає паузу, отриману через перенесення матчу 26 туру УПЛ проти Карпат.

"Що стосується нашої гри, яка повинна була відбутися через тиждень, то нам сказали, що її 100% не буде. Зараз ми шукаємо спаринг-партнера.

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Це може бути команда Першої ліги, яка пройшла тестування на коронавірус. Вона повинна гарантувати, що, вийшовши на поле та зігравши матч, ми не отримаємо наслідки, як в Карпатах. Назву клубу говорити не буду, ведуться переговори. Останнє слово буде за головним тренером, важливо, що він захоче", – заявив Береза в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Карпати не можуть проводити матчі через спалах коронавірусу серед своїх гравців та персоналу. Поєдинок проти СК Дніпро-1 був запланований на 13 червня.

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