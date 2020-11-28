СК Дніпро-1 зустрічався з Шахтарем в рамках 11 туру УПЛ. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів матчу СК Дніпро-1 – Шахтар на "Футбол 24".

Шахтар був явним фаворитом поєдинку проти дніпрян, але господарі зуміли дати бій чинному чемпіону України.

Динамо – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

За певної переваги "гірників" підопічні Йовічевіча не соромились вибігати у контратаки, особливо у другому таймі. Проте клас команди Каштру дався у знаки, за кілька хвилин до фінального свистка Тете зумів відзначитись переможним голом.

Шахтар на відстані трьох очок від Динамо розташувався на другому місці, СК Дніпро-1 – 11-й.

Шахтар вирвав дуже важку перемогу над СК Дніпро-1 – невиразний футбол Каштру, хлопці Йовічевіча майже дотерпіли