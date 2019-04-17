Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував підсумок півфінального матчу донеччан з СК Дніпро-1.

"Як ми і очікували, матч був складним. Вивчаючи суперника, переконалися в тому, що це хороший, організований колектив.

Дуже поважаю тренера СК Дніпро-1: у команди дійсно є бажання грати, що видно. У той же час сьогодні ми практично постійно атакували. Можливо, нам не вистачало кілька правильних останніх рішень, однак ми були близькі до голу і повністю контролювали нашу гру в обороні. Перший гол був забитий практично під завісу матчу, але він повністю заслужений. Повторюся, нам протистояв непростий опонент, якого я дуже поважаю.

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Не сумніваюся, якби СК Дніпро-1 виступав в УПЛ, він би боровся за місце в першій шістці. Прекрасно, що в наступному році вони вже будуть у вищій лізі. Також здорово, коли люди приходять на стадіон і бачать чудове видовище. Сьогодні було саме так, багато вболівальників. Якщо СК Дніпро-1 вийде в Прем'єр-лігу, я буду дуже задоволений.

Чи чув я щось про команду Інгулець? Так, вже чув, і хороше. У мене сьогодні була можливість подивитися частину їхньої гри. Звичайно, ніхто б не повірив в те, що Зорі не буде в фіналі. Я побачив дуже солідарну команду, яка боролася. Це ще раз довело, що до матчу переможця немає. Поважаємо Інгулець. Попереду фінал, і ми зобов'язані налаштовуватися на поєдинок, де суперник зробить все заради перемоги", – передає слова Фонсеки прес-служба Шахтаря.

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