"Офіційна гра покаже – що ми встигли, що не встигли і як в якому взагалі стані перебуваємо. У матчі проти Ауди ми мали дуже непоганий вигляд, хлопці добре рухалися – у цьому плані вони молодці. Але, повторюся, усе буде видно на офіційному рівні.

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Те, що ми могли зробити на трансферному ринку – ми зробили, когось вдалося підписати, а когось – ні. Будемо працювати із тими виконавцями, що у нас є. У нас хороший колектив і гарні хлопці, тож будемо працювати і максимально викладатися на полі.

Так, вирішили заздалегідь приїхати на Кіпр для кращої адаптації. Вже там на місці будемо тренуватися і готуватися. Будемо допрацьовувати те, що нам треба і намагатися дати бій супернику на всі сто відсотків. Дивилися останній матч АЕКа з АПОЕЛем, а вже на Кіпрі плануємо відвідати їхню гру у чемпіонаті. Звісно, що у нас з хлопцями ще будуть теоретичні заняття, де ми будемо розбирати суперника", – цитує Кучера офіційний сайт СК Дніпро-1.

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