Дніпряни оприлюднили календар матчів у третьому за силою єврокубку.

СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті представив розклад матчів у групі Е Ліги конференцій. У першому турі, який відбудеться 8 вересня, український клуб прийматиме нідерландський АЗ.

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Календар СК Дніпро-1 у груповому етапі Ліги конференцій:

8 вересня – СК Дніпро-1 – АЗ – 22:00

15 вересня – Аполлон – СК Дніпро-1 – 19:45

6 жовтня – СК Дніпро-1 – Вадуц – 19:45

13 жовтня – Вадуц – СК Дніпро-1 – 22:00

27 жовтня – СК Дніпро-1 – Аполлон – 22:00

3 листопада – АЗ – СК Дніпро-1 – 19:45

До слова, переможець групового раунду одразу виходить до 1/8 фіналу турніру, а команди, які посіли другі місця у групах гратимуть стикові матчі. Домашні матчі у Лізі конференцій дніпряни проводитимуть у Кошіце (Словаччина).

Нагадаємо, СК Дніпро-1 дебютував у єврокубках у плей-офф Ліги Європи з кіпрським АЕКом. Підопічні Олександра Кучера програли обива поєдинки (1:2 і 0:3) і вилетіли у третій за силою євротурнір.

Результати жеребкування групового етапу Ліги конференцій – СК Дніпро-1 проти унікальної команди 2 ліги