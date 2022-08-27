СК Дніпро-1 розпочинає історичний похід вдома з АЗ – графік матчів Кучера і Ко у Лізі конференцій 2022/23
Дніпряни оприлюднили календар матчів у третьому за силою єврокубку.
СК Дніпро-1 на своєму офіційному сайті представив розклад матчів у групі Е Ліги конференцій. У першому турі, який відбудеться 8 вересня, український клуб прийматиме нідерландський АЗ.
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Календар СК Дніпро-1 у груповому етапі Ліги конференцій:
8 вересня – СК Дніпро-1 – АЗ – 22:00
15 вересня – Аполлон – СК Дніпро-1 – 19:45
6 жовтня – СК Дніпро-1 – Вадуц – 19:45
13 жовтня – Вадуц – СК Дніпро-1 – 22:00
27 жовтня – СК Дніпро-1 – Аполлон – 22:00
3 листопада – АЗ – СК Дніпро-1 – 19:45
До слова, переможець групового раунду одразу виходить до 1/8 фіналу турніру, а команди, які посіли другі місця у групах гратимуть стикові матчі. Домашні матчі у Лізі конференцій дніпряни проводитимуть у Кошіце (Словаччина).
Нагадаємо, СК Дніпро-1 дебютував у єврокубках у плей-офф Ліги Європи з кіпрським АЕКом. Підопічні Олександра Кучера програли обива поєдинки (1:2 і 0:3) і вилетіли у третій за силою євротурнір.
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